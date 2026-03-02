Jedan od najboljih igrača u Evroligi oblači dres Crvene zvezde? Saznajte više o ovom transferu!
CRVENA ZVEZDA SPREMILA TRANSFER BOMBU ZA SLEDEĆU SEZONU! Detonacija na Malom Kalemegdanu - stiže majstor?
Košarkaški klub Crvena zvezda polako se sprema za predstojeće vrelo transfer leto!
Klub sa Malog Kalemegdana je već sada naciljao pravu bombu - pouzdano evroligaško ime i jednog od najboljih strelaca u ovom takmičenju.
Timoti Luvavu Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Profimedia, DAX Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Reč je o košarkašu Baskonije Timotiju Luvavuu (30), preneo je "Mondo"!
Francuskom košarkašu u junu ove godine ističe ugovor sa Baskonijom, a Zvezda je već sada stala u red za angažovanje nekadašnjeg igrača Mege i nekoliko NBA timova.
U Evroligi prosečno postiže 18,5 poena (četvrti najbolji strelac), uz više od tri skoka i gotovo dve asistencije po utakmici, dok je nedavno imao ključnu ulogu u osvajanju Kupa kralja, kada je u finalu protiv Real Madrida ubacio 28 poena i dodao pet skokova.
