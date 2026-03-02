Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda polako se sprema za predstojeće vrelo transfer leto!

Klub sa Malog Kalemegdana je već sada naciljao pravu bombu - pouzdano evroligaško ime i jednog od najboljih strelaca u ovom takmičenju.

Timoti Luvavu Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Profimedia, DAX Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reč je o košarkašu Baskonije Timotiju Luvavuu (30), preneo je "Mondo"! 

Francuskom košarkašu u junu ove godine ističe ugovor sa Baskonijom, a Zvezda je već sada stala u red za angažovanje nekadašnjeg igrača Mege i nekoliko NBA timova.

U Evroligi prosečno postiže 18,5 poena (četvrti najbolji strelac), uz više od tri skoka i gotovo dve asistencije po utakmici, dok je nedavno imao ključnu ulogu u osvajanju Kupa kralja, kada je u finalu protiv Real Madrida ubacio 28 poena i dodao pet skokova.

Ne propustiteEvroligaKO ĆE U ZVEZDU, A KO U PARTIZAN? Lista od skoro 100 potencijalnih pojačanja večitih rivala! Imena da se smrzneš! Čeka nas opasno leto!
Crbena zvezda Partizan potencijalna pojačanja
EvroligaSADA JE I ZVANIČNO! UTAKMICA PARTIZANA OTKAZANA ZBOG RATA! Evroliga izdala hitno saopštenje! Crno-beli ne igraju protiv Dubaija, ali to nije sve...
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan
EvroligaEVROLIGAŠ SE HITNO OGLASIO ZBOG RATA! Košarkaši zarobljeni u Dubaiju, klub izneo najnovije informacije! Evo kako se odvija drama, otkriveno gde se nalazi ekipa!
kurir najnovija vest
FudbalZA RUBRIKU "VEROVALI ILI NE"! ALEKSANDAR DRAGOVIĆ OBORIO NEVEROVATAN REKORD U AUSTRIJI! Bivši fudbaler Zvezde prestigao legendu, ovaj podatak je frapantan!
101-news1-nenad-kostic.jpg

BONUS VIDEO:

Izjava Saša Obradović Izvor: ArenaSport