Utakmica 30. kola između Makabija i Hapoela, koja je prvobitno bila planirana za četvrtak u Tel Avivu, biće odigrana u ponedeljak u Beogradu,saznaje "Sport Klub".

Utakmica će biti odigrana u  dvorani "Aleksandar Nikolić", koja je u prethodnim sezonama često bila domaći teren Makabija u evropskim mečevima. a igrači i stručni štabovi oba kluba već se nalaze u srpskoj prestonici.

Za sada nema zvanične potvrde kada će biti odigran susret između Partizana i Dubaija, ali grčki mediji prenose da bi to moglo da bude u ponedeljak, 9. marta.

Podsetimo, ranije je odlučeno da Makabi i duele protiv turskih predstavnika igra u Beogradu. Ekipa koju predvodi Oded Kataš dočekaće Fenerbahče 24. marta, dok je meč sa Anadolu Efesom zakazan za 2. april.

