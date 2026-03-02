Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i privremenog zatvaranja vazdušnog prostora, došlo je do novih promena u rasporedu Evrolige.
EVROLIGA
NOVA POMERANJA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU: Veliki izraelski derbi u Beogradu!
Utakmica 30. kola između Makabija i Hapoela, koja je prvobitno bila planirana za četvrtak u Tel Avivu, biće odigrana u ponedeljak u Beogradu,saznaje "Sport Klub".
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Utakmica će biti odigrana u dvorani "Aleksandar Nikolić", koja je u prethodnim sezonama često bila domaći teren Makabija u evropskim mečevima. a igrači i stručni štabovi oba kluba već se nalaze u srpskoj prestonici.
Za sada nema zvanične potvrde kada će biti odigran susret između Partizana i Dubaija, ali grčki mediji prenose da bi to moglo da bude u ponedeljak, 9. marta.
Podsetimo, ranije je odlučeno da Makabi i duele protiv turskih predstavnika igra u Beogradu. Ekipa koju predvodi Oded Kataš dočekaće Fenerbahče 24. marta, dok je meč sa Anadolu Efesom zakazan za 2. april.
