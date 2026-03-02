Slušaj vest

Prema najnovijim informacijama iz Grčke  ova utakmica mogla bi biti odigrana u ponedeljak 9. marta. Naravno, ukoliko se za to steknu uslovi, saznaje "Gazeta"

Partizan - Dubai, ABA liga 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Samo dan ranije Dubai bi po rasporedu trebalo da gostuje ekipi Cedevita Olimpije u Ljubljani, a Partizan Bosni u Sarajevu.

Da bi se ove dve utakmice odigrale u navedenim terminima biće potrebno da avio saobraćaj u Ujedninjenim Arapskim Emiratima proradi.

Ranije je najavljeno da će i drugi odloženi meč Evrolige u kojem se sastaju Makabi i Hapoel iz Tel Aviva takođe biti odigran u ponedeljak, a domaćin biti Beograd.

