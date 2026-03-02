Utakmica 30. kola Evrolige između Partizana i Dubaija koja je trebalo da se igra u četvrtak od 20.30 sati u "Beogradskoj areni"odložena je zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku.
EVROLIGA
GRCI PIŠU: Evo kada Partizan i Dubai igraju odloženi meč:..
Prema najnovijim informacijama iz Grčke ova utakmica mogla bi biti odigrana u ponedeljak 9. marta. Naravno, ukoliko se za to steknu uslovi, saznaje "Gazeta"
Samo dan ranije Dubai bi po rasporedu trebalo da gostuje ekipi Cedevita Olimpije u Ljubljani, a Partizan Bosni u Sarajevu.
Da bi se ove dve utakmice odigrale u navedenim terminima biće potrebno da avio saobraćaj u Ujedninjenim Arapskim Emiratima proradi.
Ranije je najavljeno da će i drugi odloženi meč Evrolige u kojem se sastaju Makabi i Hapoel iz Tel Aviva takođe biti odigran u ponedeljak, a domaćin biti Beograd.
