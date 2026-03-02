Slušaj vest

U četvrtak je trebalo da se odigraju utakmice 30. kola Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel, ali su one odložene i prema poslednjim informacijama trebalo bi da budu na programu u ponedeljak 9. marta.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

Hapoel je prinuđen da se napusti Tel Aviv i pa je ponovo za svoju bazu izabrao glavni grad Bugarske Sofiju, gde je već igrao na početku ove sezone.

Izraelci su povodom novonastale situacije izdali zvanično saopštenje.

"Dragi navijači, dobili smo zvanično saopštenje Evrolige da se derbi odlaže zbog situacije na Bliskom Istoku. Tim je u ovom trenutku na putu ka Atini i nastaviće odatle ka Sofiji. Tamo ćemo ponovo da uradimo sve što je potrebno da obezbedimo ekipi uslove za uspeh. Obaveštavaćemo vas o novim dešavanjima", saopštio je Hapoel.

Hapoelu je ovo debitantska sezona u Evroligi, a ovaj tim trenutno zauzima peto mesto na tabeli sa učinkom 17-11, uz utakmicu manje.