Slušaj vest

KK Partizan se oglasio hitnim saopštenjem.

Crno-beli su potvrdili da je meč 30. kola Evrolige protiv Dubaija odložen usled sukoba na Bliskom istoku.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odložena je usled okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 05.03. biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu će biti poništene, a novac vraćen na račune kupaca - saopštili su crno-beli.

Ne propustiteFudbalZAMENA ZA MATEUŠA JE PRONAĐENA! Crvena zvezda na vreme donela odluku!
Mateus
EvroligaHAPOEL SE VRAĆA SU SOFIJU! Izraelki velikan ponovo igra u Bugarskoj!
profimedia-1071880471 (1).jpg
FudbalOSUJEĆEN PLAN KLUBA? Partizanu propada veliki transfer, evo o kom igraču je reč!
HMCL1209 - Copy.jpg
KošarkaTURSKA - SRBIJA: Jurceven pravi ogromne probleme Orlovima
Košarkaška reprezentacija Srbije, Turska

BONUS VIDEO:

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen