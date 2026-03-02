KK Partizan je objavio hitno saopštenje o odlaganju meča protiv Dubaija zbog sukoba na Bliskom istoku. Saznajte više o novom datumu utakmice.
HITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Razlog je situacija oko Dubaija - evo šta kažu crno-beli!
KK Partizan se oglasio hitnim saopštenjem.
Crno-beli su potvrdili da je meč 30. kola Evrolige protiv Dubaija odložen usled sukoba na Bliskom istoku.
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:
- Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odložena je usled okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 05.03. biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu će biti poništene, a novac vraćen na račune kupaca - saopštili su crno-beli.
