Slušaj vest

KK Dubai, uprkos ratnom stanju na Bliskom istoku, misli na budućnost!

Klub je produžio ugoovre sa tri važna igrača!

Avramović u dresu Dubaija Foto: Stefano Ponticelli / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Kako je i zvanično obelodanjeno, trojica košarkaša potpisala su su ugovore  – Nemanja Dangubić, Davis Bertans i Klemen Prepelič.

Dangubić je trenutno u Istanbulu, gde će večeras braniti boje reprezentacije Srbije protiv Turske u okviru kvalifikacija za Mundobasket. Iza sebe ima 60 nastupa u dresu Dubaija, a ove sezone je ulazio u igri na 11 evroligaških mečeva. Parafirao je saradnju do leta 2027. godine.

Prepelič je i kapiten, a trenutno je takođe van grada, s ozbirom da je branio boje slovenačke reprezentacije u kvalifikacijama za Mundobasket, dok je Bertans jedini od trojice trenutno u Dubaiju i nastavlja da trenira sa timom, čekajući rasplet situacije.

Ne propustiteFudbalPRAZNE PUŠKE U LOZNICI: IMT i Radnik podelili bodove
IMT Partizan
EvroligaHITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Razlog je situacija oko Dubaija - evo šta kažu crno-beli!
Partizan, Sterling Braun
FudbalZAMENA ZA MATEUŠA JE PRONAĐENA! Crvena zvezda na vreme donela odluku!
Mateus
EvroligaHAPOEL SE VRAĆA SU SOFIJU! Izraelki velikan ponovo igra u Bugarskoj!
profimedia-1071880471 (1).jpg

BONUS VIDEO:

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen