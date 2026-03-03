Slušaj vest

KK Dubai, uprkos ratnom stanju na Bliskom istoku, misli na budućnost!

Klub je produžio ugoovre sa tri važna igrača!



Kako je i zvanično obelodanjeno, trojica košarkaša potpisala su su ugovore – Nemanja Dangubić, Davis Bertans i Klemen Prepelič.

Dangubić je trenutno u Istanbulu, gde će večeras braniti boje reprezentacije Srbije protiv Turske u okviru kvalifikacija za Mundobasket. Iza sebe ima 60 nastupa u dresu Dubaija, a ove sezone je ulazio u igri na 11 evroligaških mečeva. Parafirao je saradnju do leta 2027. godine.

Prepelič je i kapiten, a trenutno je takođe van grada, s ozbirom da je branio boje slovenačke reprezentacije u kvalifikacijama za Mundobasket, dok je Bertans jedini od trojice trenutno u Dubaiju i nastavlja da trenira sa timom, čekajući rasplet situacije.

