Košarkaš Partizana Dvejn Vašington šokirao je čitavu javnost kada je na svom Instagramu zatražio pomoć za patike, u ratom zahvaćenom Dubaiju gde se trenutno nalazi sa svojom porodicom.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dan kasnije, u ponedeljak, Vašington se ponovo oglasio i poručio da je pronašao ono pto je tražio:

- Da, dobio sam ih, usput…- napisao je Vašington.

Dvejn Vašington patike Dubai Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr

Dvejn Vašington patike Dubai Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr

