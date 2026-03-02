Dvejn Vašington iz Partizana šokirao je javnost zahtevom za patike iz Dubaija, gde se nalazi sa porodicom usred rata.
PONOVO SE VAŠINGTON OGLASIO IZ DUBAIJA! Tražio je patike dok bukti rat, a evo šta mu je stiglo u kutiji! (FOTO)
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington šokirao je čitavu javnost kada je na svom Instagramu zatražio pomoć za patike, u ratom zahvaćenom Dubaiju gde se trenutno nalazi sa svojom porodicom.
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Dan kasnije, u ponedeljak, Vašington se ponovo oglasio i poručio da je pronašao ono pto je tražio:
- Da, dobio sam ih, usput…- napisao je Vašington.
Dvejn Vašington patike Dubai Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr
Dvejn Vašington patike Dubai Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr
