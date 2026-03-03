Slušaj vest

Trener Hapoela iz Tel Aviva, trofejni košarkaški stručnjak Dimitris Itudis, govorio je za grčke medije o ratnom stanju u Izraelu.

Čuveni trener je sa svojim timom uspeo da napusti Izrael. Trenutno se nalaze u Atini, odakle će se uputiti za Sofiju gde će igrati domaće mečeve u nastavku evroligaške sezone.

"Ja trenutno ne vidim mogućnost da se košarka u dogledno vreme igra u Izraelu. Uspeli smo da odemo iz Tel Aviva zahvaljujući velikom naporu našeg rukovodstva. Omogućeno nam je da izađemo i da nastavimo da se u našem mikrokosmosu bavimo košarkom", rekao je Itudis.

Dimitris Itudis

Osvrnuo se i na tešku situaciju u Tel Avivu.

"Moj apartman se nalazi u centru grada, a u blizini je i grčka ambasada. U jednom trenutku se čula snažna eksplozija na 700 metara od mog doma i koja je nažalost ubila jednu ženu. Buka je bila neverovatna, niko to ne treba da doživi. Morao sam da odem u hotel", otkrio je uznemireni Itudis.

"Nadam se da će ljudi sesti za sto da razgovaraju, da se u taj region vrati mir", dodao je trener Hapoela.