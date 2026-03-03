Slušaj vest

Anadolu Efes raskinuo je saradnju sa dosadašnjim sportskim direktorom Ismailom Šenolom.

"Obaveštavamo javnost da smo, nakon razgovora sa našim sportskim direktorom Ismailom Šenolom, zajednički odlučili da prekinemo saradnju. Zahvaljujemo mu se na vrednom doprinosu našem klubu i želimo mu uspeh u sledećoj fazi njegove karijere", navodi se u saopštenju kluba.

Turski klub je letos angažova brojna zvučna imena sa namerom da ponovo napadne evropski tron, a doživeo je potpuni sunovrat. Nakon lošeg starta smenjen je srpski stručnjak Igor Kokoškov, a stvari nisu krenule nabolje ni njegovim odlaskom. Štaviše, pod palicom Pabla Lasa usledili su još gori rezultati. Efes je izgubio sve šanse da se domogne plej-ina i već se polako okreće narednoj sezoni.

Nakon odlaska Šenola polako se pojavljuju informacije o njegovom potencijalnom nasledniku. Turski mediji otkrivaju da je glavni kandidat za mesto sportskog direktora proslavljeni as Efesa - Hrvat Krunoslav Simon.

Delije izvizdale kosarkase Efesa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić