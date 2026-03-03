"Obaveštavamo javnost da smo, nakon razgovora sa našim sportskim direktorom Ismailom Šenolom, zajednički odlučili da prekinemo saradnju. Zahvaljujemo mu se na vrednom doprinosu našem klubu i želimo mu uspeh u sledećoj fazi njegove karijere", navodi se u saopštenju kluba.

Turski klub je letos angažova brojna zvučna imena sa namerom da ponovo napadne evropski tron, a doživeo je potpuni sunovrat. Nakon lošeg starta smenjen je srpski stručnjak Igor Kokoškov, a stvari nisu krenule nabolje ni njegovim odlaskom. Štaviše, pod palicom Pabla Lasa usledili su još gori rezultati. Efes je izgubio sve šanse da se domogne plej-ina i već se polako okreće narednoj sezoni.