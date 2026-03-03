Slušaj vest

Ovog utorka stigle su fantastične vesti za Olimpijakos pred derbi. Naime, srpski centar Nikola Milutinov se oporavio od povrede i biće na raspolaganju treneru Barcokasu za okršaj sa Panatinaikosom.

Iskusni košarkaš je doživeo prelom prsta, zbog čega je morao da preskoči duel sa Žalgirisom, ali i reprezentativno okupljanje Srbije.

Nikola Milutinov

Ipak, trka s vremenom je dobijena, Milutinov će biti jedan od ključnih aduta crveno-belih u meču sa Panatom.

S druge strane, nastup Saše Vezenkova i dalje je pod znakom pitanja, pa ostaje da se vidi hoće li moći da pomogne ekipi u meču koji je zakazan za petak od 20.15.