Naime košarkaši Makabija sleteli u Beograd bez opreme za trening i oslonili su se na lokalce, članove nacionalnog tima i Adidas, sponzora kluba.

Po dolasku prvih igrača Makabija iz Tel Aviva u Beograd, članovi Partizana pritekli su u pomoć sa opremom za trening, pošto je oprema Mkabija ostala u Izraelu.

Igrači su koristili pozajmljenu opremu sve do dolaska Josija Šaija, ekonomа, koji je pratio reprezentaciju Izraela na Kipru.

Šai je na zahtev Makabija doputovao u Beograd kako bi bio uz tim, jer članovi klupskog osoblja zaduženog za opremu nisu mogli da napuste zemlju.

On je sa sobom je doneo odeću i opremu reprezentacije, koju igrači Makabija koriste za treninge.

Uprava kluba se obratila Adidasu, sponzoru ekipe, kako bi obezbedio dresove i šortseve za utakmicu u Beogradu, uoči gradskog derbija sa Hapoelom, koji je zakazan za naredni ponedeljak.

Adidas će do večeras isporučiti opremu sa imenima igrača na dresovima, kao i dodatnu opremu za trening.

