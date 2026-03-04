to je to

Odbor akcionara Evrolige (ECA) sastao se u utorak i doneo nekoliko važnih odluka za budućnost takmičenja.

Evroliga je saopštila da je na sastanku "šerholdera" doneto niz strateških inicijativa osmišljenih da ubrzaju dugoročni rast, stvaranje vrednosti i globalno pozicioniranje takmičenja.

U, kako je navedeno, "odlučujućem koraku napred", akcionari Evrolige (ECA) odobrili su razvoj trogodišnjeg strateškog poslovnog plana usmerenog na maksimiziranje kolektivne vrednosti lige i pojedinačne vrednosti imovine njenih klubova. Plan ima za cilj povećanje kolektivne vrednosti Evrolige na 2,5 milijardi evra u roku od tri sezone.

Tri su ključne tačke razvoja Evrolige u naredne tri godine:

- Sprovođenje transformacione organizacione mape puta zasnovane na digitalnom ubrzanju, mogućnostima direktnog pristupa konzumentima i strateškom geografskom širenju.

- Evaluacija uspostavljanja stalnih licenci i proširenja broja licenci kako bi se osigurala stabilnost i kontinuitet.

- Strukturna poboljšanja osmišljena da optimizuju upravljanje, operativnu skalabilnost (zahtev koji se kotira visoko na listi korisnika) i komercijalne performanse.

Za sprske klubove Zvezdu i Partizan prva tačka je posebno zanimljiva jer predstavlja jasnu najavu podele novih dugoročnih licenci za višegodišnje učesnike takmičenja.

U saopštenju takmičenja se takođe navodi, a povodom usvajanja novog biznis plana:

- Paralelno sa tim, akcionari su se složili da preispitaju mogućnost prikupljanja 1,5 milijardi evra kapitala za podršku strateškim inicijativama za rast, uz dodatno povećanje kapitala od najmanje milijardu evra namenjeno komercijalnom rastu usmerenom na ubrzanje razvoja i modernizacije objekata Evrolige. Ova investicija bi ojačala infrastrukturne standarde, poboljšala iskustvo navijača i otvorila nove dugoročne tokove prihoda. Kroz ove akcije, ECA potvrđuje svoju lidersku poziciju u evropskoj košarci i svoju posvećenost pružanju premium modela takmičenja koji balansira sportsku izvrsnost sa komercijalnim ambicijama i dugoročnom održivošću.

Takođe, kako je rečeno, upravni odbor vlasnika takmičenja obavešten o kontinuiranom komercijalnom zamahu i lige i njenih klubova.

- Na nivou lige, rukovodstvo je potvrdilo projektovani rast prihoda od 9% u odnosu na prethodnu godinu, uz odgovarajuće povećanje ekonomske raspodele klubova od 18% – što odražava disciplinovano izvršenje i širenje komercijalnih partnerstava. Na nivou klubova, prihodi sa tržišta su porasli za 40% u poslednje tri sezone, vođeni povećanjem prihoda od utakmica za 85% i povećanjem komercijalnih prihoda za 30%. Ovi rezultati naglašavaju jačanje finansijskih temelja ekosistema Evrolige i potvrđuju strateški pravac koji je preduzet poslednjih godina - piše u saopštenju.

Evroliga je, tvrde njeni vlasnici, u sigurnim rukama koje garantuju svetlu budućnost takmičenju i svim njenim učesnicima..

- Ova strateška mapa puta odražava jasnu ambiciju ECA: da povede evropsku košarku u sledeću eru rasta, inovacija i globalnog značaja - uz očuvanje integriteta, konkurentnosti i održivosti koji definišu košarku Evrolige.

