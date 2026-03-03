Slušaj vest

Nemački košarkaš i jedan od najboljih šutera u Evroligi Andreas Obst, mogao da na lto produži ugovor sa Bajernom iz Minhena.

Kako prenosi Robert Heusel, Obst će sa Bajernom potpisati dugoročni ugovor. Očigledno mu se dopada uloga koju ima i bez dileme biće jedan od stubova tima u godinama pred nama.

Endi Obst Foto: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Ostaje samo da se vidi ko će biti trener nemačkog velikana nakon što Svetislav Pešić napusti klupu na kraju sezone.

Obst je karijeru je počeo u Brose Bambergu, igrao je još za Gisen, Gotu, Obradoiro, Ulm i Bajern, u kome je od 2021. godine. Osvojio je nemačko prvenstvo i kup po dva puta, a sa reprezentacijom Nemačje je osvojio Svetsko prvenstvo 2023. i Evropsko 2025. godine, a sa kontinentalne smotre ima i bronzu iz 2022. godine.

Ne propustiteFudbalSRPSKE DAME NEMOĆNE U HERNINGU: Fudbalerke Srbije poražene od Danske u kvalifikacijama za SP
profimedia-1079837608 (1).jpg
KošarkaŠTA ČEKA SRBIJU NA PUTU DO MUNDOBASKETA? Pred Alimpijevićem i Orlovima je dug i trnovit put ...
Omer Jurtseven i Nikola Kalinić na meču Srbija - Turska
Ostali sportoviUMRO LEGENDARNI SRPSKI SPORTISTA! Tužne vesti!
kurir najnovija vest
FudbalNORVEŠKA "UKRALA" SRBIJI NOVOG HALANDA: Rajkoviću je otac Srbin, ima 15 godina i trese mreže kao od šale
Gabrijel Larsen Rajković

BONUS VIDEO:

Košarkaši Srbije izlaze na zagrevanje Izvor: Kurir