Nemački košarkaš i jedan od najboljih šutera u Evroligi Andreas Obst, mogao da na lto produži ugovor sa Bajernom iz Minhena.

Kako prenosi Robert Heusel, Obst će sa Bajernom potpisati dugoročni ugovor. Očigledno mu se dopada uloga koju ima i bez dileme biće jedan od stubova tima u godinama pred nama.

Ostaje samo da se vidi ko će biti trener nemačkog velikana nakon što Svetislav Pešić napusti klupu na kraju sezone.

Obst je karijeru je počeo u Brose Bambergu, igrao je još za Gisen, Gotu, Obradoiro, Ulm i Bajern, u kome je od 2021. godine. Osvojio je nemačko prvenstvo i kup po dva puta, a sa reprezentacijom Nemačje je osvojio Svetsko prvenstvo 2023. i Evropsko 2025. godine, a sa kontinentalne smotre ima i bronzu iz 2022. godine.

