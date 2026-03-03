DUBAI IZGUBIO NAJJAČI ADUT! Veliki problem za debitanta u ABA i Evroligi
Košarkaši Dubaija prinuđeni su da napuste Ujedinjene Arapske Emirate i upute se ka Sarajevu koji bi trebalo da postane njihova baza u nastavku sezone.
Rat koji je buknuo na Bliskom istoku odložio je utakmicu 30. kola Evrolige u kojoj je Dubai trebalo da gostuje Partizanu, ali će se sezona nastaviti, jer će izraelski klubovi Makabi i Hapoel, kao i Dubai svoje mečeve kao domaćini igrati van svoje domovine.
Ovo je posebno bolan udarac za novog evroligaša Dubai.
Naime, Dubai u debitantskoj sezoni ABA lige nema poraz kod kuće, dok je "Koka-kola arena" uglavnom bila neosvojiva tvrđava i u Evroligi.
Dubai je prvoplasirani u ABA ligi i sa najvećim šansama za pol poziciju pred plej-of.
Ekipa trenera Jurice Golemca takođe trenutno vodi veliku borbu za plasman u evroligaško doigravanje. Dubai je 11. sa učinkom 15-14, a čak 11 od tih 15 pobeda klub iz Emirata ostvario je kod kuće.
Dubai je samo tri puta poražen kao domaćin, ali samo jednom u "normalnim" uslovima. Naime, gubio je novi evroligaš od izraelskih timova Makabija i Hapoela, ali protiv Makabija bez publike, dok je Hapoel dočekao u Sarajevu gde bi trebao da da bude domaćin do kraja sezone.
Samo je Virtus iz Bolonje uspeo da savlada Dubai u Emiratima i to uz prisustvo publike.
Do kraja "regularnog" dela Evrolige Dubai čeka još devet utakmica, od kojih će pet igrati kod "kuće". Rivali će biti Baskonija, Panatinaikos, Monako, Efes i Valensija.
Sada kada je "domaćinska" ekipa izgubila svoj teren, šanse da se domogne doigravanja prilične su manje...