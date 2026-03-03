Slušaj vest

Košarkaši Dubaija prinuđeni su da napuste Ujedinjene Arapske Emirate i upute se ka Sarajevu koji bi trebalo da postane njihova baza u nastavku sezone.

Rat koji je buknuo na Bliskom istoku odložio je utakmicu 30. kola Evrolige u kojoj je Dubai trebalo da gostuje Partizanu, ali će se sezona nastaviti, jer će izraelski klubovi Makabi i Hapoel, kao i Dubai svoje mečeve kao domaćini igrati van svoje domovine.

Ovo je posebno bolan udarac za novog evroligaša Dubai.

Naime, Dubai u debitantskoj sezoni ABA lige nema poraz kod kuće, dok je "Koka-kola arena" uglavnom bila neosvojiva tvrđava i u Evroligi.

Dubai je prvoplasirani u ABA ligi i sa najvećim šansama za pol poziciju pred plej-of.

Ekipa trenera Jurice Golemca takođe trenutno vodi veliku borbu za plasman u evroligaško doigravanje. Dubai je 11. sa učinkom 15-14, a čak 11 od tih 15 pobeda klub iz Emirata ostvario je kod kuće.

Dubai je samo tri puta poražen kao domaćin, ali samo jednom u "normalnim" uslovima. Naime, gubio je novi evroligaš od izraelskih timova Makabija i Hapoela, ali protiv Makabija bez publike, dok je Hapoel dočekao u Sarajevu gde bi trebao da da bude domaćin do kraja sezone.

Samo je Virtus iz Bolonje uspeo da savlada Dubai u Emiratima i to uz prisustvo publike.

Do kraja "regularnog" dela Evrolige Dubai čeka još devet utakmica, od kojih će pet igrati kod "kuće". Rivali će biti Baskonija, Panatinaikos, Monako, Efes i Valensija.

Sada kada je "domaćinska" ekipa izgubila svoj teren, šanse da se domogne doigravanja prilične su manje...