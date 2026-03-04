Slušaj vest

Prema informacijama koje mogu da se pronađu na internetu, odnosno na zvaničnim stranama aerodroma, let iz Dubaija u kojem je trebalo da budu Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton je otkazan.

Pomenuta trojica košarkaša su već neko vreme "zarobljeni" u Dubaiju gde su se našli u trenutku kada je došlo do ozbiljne eskalacije sukoba na bliskom istoku, napada na Iran od strane SAD i Izraela i odgovora ove azijske zemlje udarom na američke baze u komšiluku.

Trebalo je članovi Partizana da budu u avionu za Ljubljanu i da za ovaj grad polete u sredu u 9.45 časova, ali prema informacijama sa kompanije "Fly Dubai" i aerodroma u Ljubljani, let je otkazan.

Prema planu, oni bi iz prestonice Slovenije nastavili put ka Beogradu.

Vašington tražio i dobio patike

Najbolji strelac Partizana je, nedugo nakon što su započeli sukobi putem društvene mreže Instagram tražio patike za košarku.

"Gde mogu da nabavim Kobe patike u Dubaiju? Veličina 14, treba mi što pre", poručio je on.

Dvejn Vašington patike Dubai Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr

Ubrzo se još jednom oglasio kako bi se pohvalio da je dobio patike.

