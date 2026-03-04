Slušaj vest

Crveno-beli će u petak od 20 časova biti domaćin Bajernu u 30. kolu.

"Najvažnije je da obezbedimo Top 6. Sve je moguće u plej-inu", rekao je Čima Moneke u najnovijoj epitodi "Triple threat show-a" i potom objasnio:

"Znamo da imamo sjajan domaći teren, sa neverovatnim navijačima, pa ako budemo sedmi ili osmi, bolje je nego da budemo deveti ili deseti. Ipak, cilj je Top 6. Sve će se rešavati poslednjeg dana, sezona je luda i biće ludo. Dešavaće se da timovi sa četvrtog mesta padnu u plej-in posle jednog poraza ili poraza u lošem trenutku... Zato je nama najvažnije da budemo u šest".

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Osvrnuo se i na utakmicu protiv Efesa i to koliko je ta pobeda važna.

"Imali smo veliku pobedu posle dva vezana poraza. Nije ostalo još mnogo mečeva, svaki do kraja je izuzetno važan. Sve bolje shvatamo neke stvari, pauza nam je pomogla da radimo neke stvari još bolje".

Smatra da mnogi ne bi videli Zvezdu kao favorita ni u slučaju da napreduje na tabeli sa trenutnog sedmog mesta.

“Kad krene plej-of, određeni timovi će biti autsajderi u kakvoj god da se poziciji nađu. Mi smo jedan od tih timova. Kao i Valensija, ljudi će misliti da će izgubiti, jer nisu bili tu ranije i slično… Kad bi bili drugi i kad bi igrali protiv Panatinaikosa, Olimpijakosa ili Reala - svi bi rekli da ćemo izgubiti".

Priznao je i da prati raspored i učinak konkurentnih ekipa.

“Više me zanima šta treba da se uradi, a ne šta je bilo. Ne gledam sad "taj-brejkere", ali vodim računa... Svaki tim koji nam je blizu, pratim njihov raspored, znam protiv koga igraju. Svima je stalo, pričamo o tome i to je veoma važno. Želimo da izgubi svaki tim koji nam je blizu. Ne bih rekao da to utiče na nas, jer nam je i dalje najvažnije da mi pobedimo, ali svakako pratimo. Na kraju će detalji odlučivati", zaključio je Čima Moneke.

