Na Bliskom istoku tenzije ne jenjavaju, Izrael i Sjedinjene Američke Države su napale Iran koji je lansirao veliki broj raketa na obližnje zemlje, a posledice su se prelile i na sportske terene.

Zato je evroligaški NGT turnir zbog ratnih dejstava prekinut.

Mlada selekcija Valensije zatekla se u Abu Dabiju, gde su sirene i eksplozije naterale igrače i stručni štab da hitno potraže zaklon. Klub je danima redovno obaveštavao javnost o bezbednosti svojih košarkaša.

Sada su, na sreću, stigle ohrabrujuće vesti, mladi igrači su bezbedno doputovali u Španiju. Iz Valensije su se ponovo oglasili, naglasivši emotivan doček koji je priređen njihovim mladim igračima. Bilo je zagrljaja, suza i olakšanja, jer su se momci vratili kući posle dramatičnih dana...

- Trideset od trideset tri člana naše ekspedicije u Abu Dabiju je stigla kući. Doživeli su najbolju moguću dobrodošlicu svojih voljenih. Možemo da potvrdimo i da su poslednja tri člana već na putu ka svojoj kući - napisao je španski klub.