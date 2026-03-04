DA LI ĆE IZRAELCI SNOSITI POSLEDICE KAO I RUSI: Direktor Evrolige iznenadio odgovorom...
Nakon dramatičnih dešavanja na Bliskom Istoku pojedine utakmice Evrolige su odložene.
Makabi i Hapoel iz Tel Aviva i Dubai, pogođeni su ovim ratom i zbog toga će svoje utakmice ponovo igrati van svoje domovine, a u 30. kolu neće igrati utakmice.
"Iako su postojale glasine da bi Izrael ili Sjedinjene Američke Države mogli da napadnu Iran, takve stvari nikada ne možete u potpunosti da kontrolišete. Bili smo u kontaktu sa ambasadama, ali niko nije mogao da pretpostavi da će se situacija proširiti na ceo region Zaliva. Makabi, Hapoel i Dubai već su promenili sedište i svoje domaće utakmice igraće u Beogradu, Sofiji i Sarajevu. Ovo je mnoge iznenadilo, ali reagovali smo brzo i liga se nastavlja. Na sastanku Upravnog odbora jednoglasno je odlučeno da se utakmice ove nedelje odlože, ne zbog panike, već kako bi se obezbedili uslovi za normalno odigravanje – i da se, po potrebi, promene domaćinstva. Upravo to smo i uradili", rekao je Ćus Bueno.
Na pitanje da li će Hapoel i Makabi snositi posledice kao što su ruski klubovi Ćus Bueno je poručio:
"I ranije smo imali konflikte Izraela i Palestine i niko nije izbačen, pratimo situaciju i pratimo diplomatske sankcije. Rusija je imala sankcije, Izrael nije i svakog dana pratimo šta se dešava", rekao je direktor Evrolige.