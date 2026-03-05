Slušaj vest

Crvena zvezda će u petak od 20 časova u 30. kolu Evrolige biti domaćin ekipi iz Minhena.

Rekao je Saša Obradović da je timu prijala kratka pauza za utakmice reprezentacije.

"Ovaj radni deo je bio kvalitetan, nama je to važno, a fokusirani smo na teren i utakmicu. Mislim da nam je dobro došao odmor posle napornog februara i posle Kupa i tih utakmica pa da malo napunimo baterije i popravimo neke stvari. Prvi put smo imali priliku za te stvari", poručio je Obradović i otkrio na čemu je najviše bio fokus u prethodnim danima:

"Taktički deo. Nedeljivo je i odbrana i napad, koristiš priliku da stvaraš dobru hemiju između igrača i iako ima određene ljubavi među njima meni je posao lakši, ali na tome mora da se radi, sve je drugačije kada imate ekipu koja želi da sarađuje. Svi su tu, trenirali su, u budućnosti će tako i biti. Svima treba vreme, Riveru takođe, povredili su se na početku i od utakmice do utakmice ćemo probavati razne stvari".

Kada je reč o utakmici protiv Bajerna.

"Fokusirao bih se na to kako moja ekipa treba da razmišlja, oni igraju timsku košarku, imaju najboljeg trenera svih vremena, on je naš uzor kako bi trebalo da to izgleda i rezultatski je teško dostižno i on i neki pre toga. Voleo bih da budem čovek koji sa više godina ima mogućnost fleksibilnosti i adaptacije. Igrao sam za njega, znamo se, prilagođava se na nove generacije i trendove u košarci i to je fenomenalno. Glava mu još uvek radi. Timska košarka, lopta u svačijim rukama, teško je bazirati odbranu na tome. Zna se da su glavne zvezde i dalje Obst, Lučić i imaju opasne bekove, pa pre svega timski moramo da odgovorimo istom snagom".

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upitan je za mišljenje o reprezentaciji Srbije.

"Jako mi je drago da igrači Zvezde imaju želju da igraju za reprezentaciju. Lako je naći izgovor, svi su u nekim fazama povreda i svega ostalog, ali ako imaš želju da igraš za svoju reprezentaciju i to osećaš kao Dobrić... Tužno mi je da se tako nešto kao otkazivanje dešava, ali neko možda ima razlog, razumljivo je, mada iz naše perspective imamo Dobrića koji dve nedelje nije trenirao, a odigrao je i kup i mnogo utakmica i sa zadovoljstvom otišao u reprezentaciju, a to govori o karakteru igrača. To govori o ekipi", poručio je Saša Obradović.

Bonus video: