OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Žalgiris, Barselona i Monako izgubili, ali Zvezdu muči pobeda Armanija
Četiri utakmice 30. kola Evrolige odigrane su u četvrtak.
Dve su odložene zbog nemira na Bliskom istoku, te će tako Partizan i Dubai, onodnosno Makabi i Hapoel nekom drugom prilikom ukrstiti koplja.
Dobra vest za Crvenu zvezdu jeste da je zadržala šesto mesto, koje vodi direktno u četvrtfinale. Sve tri ekipe koje su igrale večeras, a nalaze se između sedmog i desetog mesta, poražene su.
Žalgiris je izgubio na gostovanju Valensiji 91:87, Monako je poražen od lidera Fenerbahčea u gostima 88:70, dok je Barselona pukla u Milanu od Armanija rezultatom 87:84.
I taj meč u Milanu nekako kvara savršeno veče kada je Crvena zvezda u pitanju.
"Manekeni" su upisali 15. pobedu, čime su potvrdili da se ne odriču tako lako plasmana u doigravanje.
Crvena zvezda svoju utakmicu igra u petak, od 20 časova protiv Bajerna u Beogradu.
U petak igraju još Efes - Asvel, Olimpijakos - Panatinaikos i Baskonija - Pariz.