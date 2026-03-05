Slušaj vest

Četiri utakmice 30. kola Evrolige odigrane su u četvrtak.

Dve su odložene zbog nemira na Bliskom istoku, te će tako Partizan i Dubai, onodnosno Makabi i Hapoel nekom drugom prilikom ukrstiti koplja.

1/32 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dobra vest za Crvenu zvezdu jeste da je zadržala šesto mesto, koje vodi direktno u četvrtfinale. Sve tri ekipe koje su igrale večeras, a nalaze se između sedmog i desetog mesta, poražene su.

Žalgiris je izgubio na gostovanju Valensiji 91:87, Monako je poražen od lidera Fenerbahčea u gostima 88:70, dok je Barselona pukla u Milanu od Armanija rezultatom 87:84.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

I taj meč u Milanu nekako kvara savršeno veče kada je Crvena zvezda u pitanju.

"Manekeni" su upisali 15. pobedu, čime su potvrdili da se ne odriču tako lako plasmana u doigravanje.

Crvena zvezda svoju utakmicu igra u petak, od 20 časova protiv Bajerna u Beogradu.

U petak igraju još Efes - Asvel, Olimpijakos - Panatinaikos i Baskonija - Pariz.