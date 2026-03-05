Slušaj vest

Ergin Ataman rekao je potvrdio da će Lesor sigurno igrati u evroligaškom meču protiv Žalgirisa.

"Ne znam da li će Lesor igrati sutra protiv Olimpijakosa. To će biti njegova odluka, jer je imao samo dva timska treninga. Sutra ujutru ćemo odlučiti da li će igrati ili ne. Sto odsto je sigurno da će igrati protiv Žalgirisa", rekao je Ataman na konferenciji za medije.

Matijas Lesor

Podsetimo, Francuz je probao da se vrati na Fajnal foru u Abu Dabiju, a potom je u novembru morao na novu artroskopsku intervenciju. Od januara on trenira individualno, a sada je dobio dozvolu lekara da se u punom kapacitetu vrati obavezama u ekipi Ergina Atamana.

PAO će se u narednom kolu Evrolige gostovati Olimpijakosu a taj meč je na programu u petak od 20.15 časova.