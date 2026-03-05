Slušaj vest

Košarkaši Partizana dobili su neočekivano odmor tokom 30. kola Evrolige.

Iz poznatih razloga, iniciranih ratom na Bliskom istoku, meč sa Dubaijem je odložen za neko srećnije vreme.

1/22 Vidi galeriju KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

No, Partizanu je promenjen termin i utakmice 31. kola. I to, mimo volje crno-belih.

Tim povodom se Partizan oglasio saopštenjem.

"Na zahtev italijanske policije, uz odobrenje Evrolige i Virtusa, a bez saglasnosti KK Partizan, utakmica protiv Virtusa u Bolonji će biti odigrana 11.03.

U četvrtak, petog marta, KK Partizan je primio službenu informaciju od strane predstavnika Evrolige da će utakmica 30. kola elitnog evropskog takmičenja između Virtusa i Partizana biti odigrana 11.03. od 20:30 u Bolonji, a ne dan kasnije kako je prvobitno zakazano.

Po redovnoj proceduri, prema pravilniku Evrolige, za svako pomeranje koje se dogodi više od 15 dana pre početka utakmice, potrebna je saglasnost oba kluba, što se u ovom konkretnom slučaju nije dogodilo.

Ipak, na intervenciju italijanske policije u Bolonji koja je izrazila svoje razloge za zabrinutost usled dva velika međunarodna sportska događaja (12.03. Liga Evrope, Bolonja - Roma) u istom danu, i njihovo insistiranje na pomeranju meča, Evroliga je donela odluku da se utakmica odigra 24 sata ranije, uprkos protivljenju KK Partizan.

Povrh svega, policija je u svom pismu od 02. marta insistirala na strogoj proveri i zabrani prodaje ulaznica za sve one koji nemaju italijansko državljanstvo. Kako je ova odluka doneta veoma kasno, crno-beli su uspeli da isposluju da se ista ne primenjuje na putnike sa čarter leta KK Partizan, koji će se tretirati kao izuzetak.

Ovakvom odlukom, beogradski Partizan je stavljen pred svršen čin i pred veliki logistički izazov koji utiče i na njegove navijače.

Čarter let za Bolonju će biti pomeren za dan ranije, a pred navijačima je ostavljena mogućnost odustajanja od putovanja uz refundaciju troškova aranžmana uplaćenog preko agencije sa kojom Klub realizuje ovo putovanje.

Iako ni na koji način nije odgovoran za novonastalu situaciju, Klub ovim putem apeluje na razumevanje navijača i izražava veliko nezadovoljstvo usled situacije kojoj su izloženi.

Istovremeno, KK Partizan poziva navijače da ne pokušavaju dolazak na utakmicu u svojoj režiji i kupovinu ulaznica na bilo kakve alternativne načine, jer će policija insistirati na izuzetno strogim proverama.

Nažalost, usled nerazumevanja nadležnih, utakmica između dva bivša šampiona Evrope je pretvorena je u logistički problem, umesto da predstavlja praznik košarke za domaće i gostujuće navijače u košarkaškom gradu Bolonji", navodi se u saopštenju KK Partizan.