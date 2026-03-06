Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 sati u Beogradskoj areni ekipu Bajerna iz Minhena, u utakmici 30. kola Evrolige.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern 15. sa 12 pobeda i 17 poraza.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegovim igračima prijala reprezentativna pauza, kao i da će u predstojećem evroligaškom meču sa Bajernom presuditi timska igra.

"Mislim da nam je dobro došlo posle jednog februara koji je bio težak i posle tog Kupa (osvojen Kup Radivoja Koraća) i broja utakmica, da smo napunili baterije, taktičke stvari da popravimo. Sad smo prvi put imali priliku da to radimo, onaj prethodni 'prozor' ništa nisi mogao da uradiš", rekao je Obradović.

Ne propustiteEvroligaNEVEROVATNO! ŠPANAC PETI PUT SUDI CRVENO-BELIMA OVE SEZONE! Evroliga odredila sudije za meč Crvena zvezda - Bajern Minhen!
KK Crvena zvezda
Evroliga"IMAJU NAJBOLJEG TRENERA SVIH VREMENA!" Obradović moćnim rečima o Svetislavu Pešiću najavio utakmicu protiv Bajerna
Saša Obradović
EvroligaEVROLIGA PONOVO KAZNILA ZVEZDU ZBOG NAVIJAČA! Crveno-beli moraju da plate!
KK Crvena zvezda
EvroligaZVEZDA U BORBI ZA PLEJ-OF - BIĆE LUDO! Moneke otkrio šta čeka crveno-bele: Želim da izgubi svaki tim...
Čima Moneke

Predstavljanje kosarkasa Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić