Košarkaši Fenerbahčea nastavili su pobednički niz u Evroligi.

U utakmici 30. kola tim Šarunasa Jasikevićijusa je savladao Monako u Istanbulu 88:70 i dodatno učvrstio prvo mesto na tabeli - 22-7, uz utakmicu manje.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Branilac titule je vezao deveti trijumf, dok je tim iz Kneževine doživeo sedmi poraz u poslednjih osam utakmica. Sa učinkom 16-14, timu Vasilisa Spanulisa sledi grčevita borba za plej-in.

Horton-Taker je utakmicu završio sa 28 poena, uz osam skokova i tri asistencije. Kolson je dodao 14 poena, a po 10 su ubacili Biberović, Boldvin i Jantunen.

Kod Monaka, 14 poena, osam asistencija i sedam skokova Majka Džejmsa, 12 poena Blosomgejma, 11 Tajsa, dok je Nemanja Nedović upisao osam poena.

U narednom kolu Fenerbahče gostuje Crvenoj zvezdi, dok će Monako dočekati Olimpijakos.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir