Slušaj vest

Košarkaši Milana pobedili su večeras na svom terenu Barselonu 87:84 (24:17, 22:17, 32:17, 9:33), u 30. kolu Evrolige. Milano su predvodili Zek Ledej sa 16, Leandro Bolmaro sa 13, Ševon Šilds i Džoš Nibo sa po 12, Armoni Bruks sa 11 i Devin Buker sa 10 poena.

Najefikasniji kod Barselone bili su Jan Veseli i Tornike Šengelija sa po 15 poena.

Milano je na 12. mestu sa po 15 pobeda i poraza, a Barselona je osma sa 17 pobeda i 13 poraza.

Košarkaši Valensije su kao domaćini pobedili Žalgiris 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23).

Najbolji kod Valensije bili su Omari Mur sa 16, Nejtan Riivers sa 12, Branku Badio sa 11 i Haime Pradilja sa 10 poena.

Kod Žalgirisa se izdvojio Mozes Rajt sa 20 poena i devet skokova.

Valensija je druga sa 20 pobeda i 10 poraza, a Želgiris je sedmi sa skorom 17/13.

U sledećem kolu, Valensija će gostovati Real Madridu, dok će Žalgiris u Atini gostovati Panatinaikosu.

Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Virtus 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23), u meču 30. kola Evrolige.Real su do pobede predvodili Mario Hezonja sa 19, Valter Tavares sa 14 i Fakundo Kampaco sa 12 poena.

Kod Virtusa bolji od ostalih bio je Karsen Edvards sa 32 poena i pest asistencija.

Real je četvrti sa 19 pobeda i 11 poraza, a Virtus je na 14. mestu sa 13 pobeda i 17 poraza.

U narednom kolu, Real će dočekati Valensiju, dok će Virtus u Bolonji ugostiti Partizan.