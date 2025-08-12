Slušaj vest

Crvena zvezda je na korak od plej-ofa za Ligu šampiona.

Srpski šampion savladao je poljski Leh u gostima sa 3:1 i na Marakani će imati priliku da potvrdi kvalitet i ode korak bliže elitnom takmičenju.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Utakmica je na programu u utorak od 21 čas, a Zvezda je, bar prema kladionicama, apsolutni favorit. Kvota na crveno-bele iznosi 1,55 na nerešen ishod je 4,20 dok je na Leh čak 5,90.

Šta vi mislite, hoće li Crvena zvezda savladati Leh i u Beogradu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje.

