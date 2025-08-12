Crvena zvezda i Leh igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u utorak od 21 čas na Marakani, a srpski prvak važi za izrazitog favorita
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA
CRVENO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI NA MARAKANI! Kladionice objavile kvote za meč Zvezda - Leh: Bukmejkeri veruju u srpskog šampiona!
Crvena zvezda je na korak od plej-ofa za Ligu šampiona.
Srpski šampion savladao je poljski Leh u gostima sa 3:1 i na Marakani će imati priliku da potvrdi kvalitet i ode korak bliže elitnom takmičenju.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Utakmica je na programu u utorak od 21 čas, a Zvezda je, bar prema kladionicama, apsolutni favorit. Kvota na crveno-bele iznosi 1,55 na nerešen ishod je 4,20 dok je na Leh čak 5,90.
