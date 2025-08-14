Slušaj vest

Crno-beli su bili blagi favorit za plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, ali sada je situacija drugačija.

Nakon poraza rezultatom 2:0 u prvoj utakmici koja je odigrana u Beogradu, Partizan čeka izuzetno težak posao da u Edinburgu preokrenu stvar u svoju korist.

To naravno nije nemoguća misija, ali jasno je da će biti teško.

To nam govori i pogled na kladionice.

Hibernijan je kao domaćin favorit i kvota na pobedu škotskog tima iznosi 2.05.

Kvota na "dvojku", odnosno pobedu Partizana je 2.90, a na remi tačno 4.

Podsetimo, pred meč u Humskoj, srpski predstavnik je bio blagi favorit prema kladionicama i kvota na njegov prolazak u narednu fazu je bila 1.80.

Kada je reč o šansama za plasman u narednu fazu, situacija je još lošija.

Kvota na prolazak Partizana u plej-of iznosi čak 9, a na Hibernijan 1,071.

