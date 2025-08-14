MOŽE LI OTPISANI PARTIZAN DA NAPRAVI ČUDO?! Šanse crno-belih su sveli na minimum, ali...
Crno-beli su bili blagi favorit za plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, ali sada je situacija drugačija.
Nakon poraza rezultatom 2:0 u prvoj utakmici koja je odigrana u Beogradu, Partizan čeka izuzetno težak posao da u Edinburgu preokrenu stvar u svoju korist.
To naravno nije nemoguća misija, ali jasno je da će biti teško.
To nam govori i pogled na kladionice.
Hibernijan je kao domaćin favorit i kvota na pobedu škotskog tima iznosi 2.05.
Kvota na "dvojku", odnosno pobedu Partizana je 2.90, a na remi tačno 4.
Podsetimo, pred meč u Humskoj, srpski predstavnik je bio blagi favorit prema kladionicama i kvota na njegov prolazak u narednu fazu je bila 1.80.
Kada je reč o šansama za plasman u narednu fazu, situacija je još lošija.
Kvota na prolazak Partizana u plej-of iznosi čak 9, a na Hibernijan 1,071.
