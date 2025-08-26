Bukmejkeri su objavili kvote za meč Pafosa i Crvene zvezde na Kipru
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
MOŽE LI ZVEZDA DO PLASMANA U LIGU ŠAMPIONA?! Kladionice su jasne: Crveno-beli su favoriti na Kipru, ali biće žestoka borba za konačnu pobedu!
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas gostuju Pafosu na Kipru u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Pafos je slavio u prvoj utakmici sa 2:1, a kladionice su objavile da je Zvezda favorit u revanš meču.
Kvota na crveno-bele iznosi 2,05 na pobedu Pafosa je 3,80 a na nerešen ishod 3,65.
Ipak, bliži plasmanu u Ligu šampiona prema bukmejkerima je kiparski tim. Kvota da će Pafos igrati Ligu šampiona naredne sezone iznosi 1,60 dok je na prolaz Crvene zvezde 2,35.
