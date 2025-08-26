Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas gostuju Pafosu na Kipru u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Pafos je slavio u prvoj utakmici sa 2:1, a kladionice su objavile da je Zvezda favorit u revanš meču.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Kvota na crveno-bele iznosi 2,05 na pobedu Pafosa je 3,80 a na nerešen ishod 3,65.

Ipak, bliži plasmanu u Ligu šampiona prema bukmejkerima je kiparski tim. Kvota da će Pafos igrati Ligu šampiona naredne sezone iznosi 1,60 dok je na prolaz Crvene zvezde 2,35.

Šta vi mislite, ko će se plasirati u Ligu šampiona? Pišite nam u komentarima...

