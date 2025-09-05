Večeras od 21 sat gledaćemo pravi spektakl u polufinalu US Opena.
ALKARAZ KAO DA IGRA PROTIV AMATERA, A NE PROTIV ĐOKOVIĆA... Kladionice otpisale Novaka u teniskom klasiku - pogledajte šokantne kvote, da li je ovo realno?
Za plasman u samo finale boriće se Novak Đoković i Karlos Alkaraz.
Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, hoće li Đoković tu prednost uvećati ostaje nam da vidimo.
Prema kladionicama, uloga apsolutnog favorita pripala je Alkarazu, te je kvota na njegovu pobedu svega 1.30, dok se trijumf našeg tenisera plaća koeficijentom 4.10.
Trening Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Foto: Nenad Živanovski
Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set.
Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete.
Podsetimo, tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.
