Slušaj vest

Za plasman u samo finale boriće se Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, hoće li Đoković tu prednost uvećati ostaje nam da vidimo.

Prema kladionicama, uloga apsolutnog favorita pripala je Alkarazu, te je kvota na njegovu pobedu svega 1.30, dok se trijumf našeg tenisera plaća koeficijentom 4.10.

Trening Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Foto: Nenad Živanovski

Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set.

Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete.

Podsetimo, tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Ne propustiteTenisBRUTALNO! IVANA ŠPANOVIĆ ZAGRMELA ZBOG ĐOKOVIĆA I ŽESTOKO ISPROZIVALA SINERA! Zbog njenog komentara se usijale mreže, jasno je šta misli o njegovoj doping aferi
Ivana Španović Novak.jpg
TenisĐOKOVIĆ 11. PUT RAZOČARAO AMERIČKU LEPOTICU: Njen pogled ka Novaku na kraju meča dovoljno govori! Brutalna plavuša ostala je bez teksta!
Morgan Ridl, Tejlor Fric, Ju-Es open
TenisMOĆNE REČI I SKRIVENA PORUKA KOJA MOŽE DA UPLAŠI! Đoković se oglasio posle pobede protiv Frica: Svi se pitaju - šta ovo znači?!
Novak Đoković
TenisBIZARNO! FRICOV TRENER SE UKLJUČIO U PROGRAM UŽIVO I ŽESTOKO UDARIO PO SVOM IGRAČU! Sve se desilo usred meča protiv Novaka! Svet tenisa ovo još nije video!
Tejlor Fric

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport