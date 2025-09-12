Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde na Kipru učestvuju na prijateljskom turniru zajedno sa Parizom, Olimpijakosom i Monakom.

Turnir traje od 12. do 14. septembra, a Zvezda će prvu utakmicu odigrati u petak od 17.45 protiv Pariza.

1/14 Vidi galeriju Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Prema kladionicama, uloga favorita pripada beogradskoj ekipi, te je kvota na pobedu Zvezde 1.65, dok se trijumf Pariza plaća koeficijentom 2.25.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni sport Premium 2.