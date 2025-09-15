Kladionice su objavile kvote za predstojeći večiti derbi koji će Partizan i Crvena zvezda odigrati u Humskoj
SUPER LIGA SRBIJE
IZNENAĐENJE ILI REALNOST?! Kladionice objavile kvote za derbi: Partizanu ne pomaže ni domaći teren, ni odlična forma - bukmejkeri veliku prednost daju Zvezdi!
Partizan i Crvena zvezda u subotu od 19 časova igraju 177. večiti derbi u Humskoj, a sudeći prema formi oba tima, čeka nas veoma neizvestan meč.
Ipak, kladionice su ubeđene da će do pobede doći Zvezda koja je veliki favorit i kvota na crveno-bele je 1,70.
Sa druge strane kvota na Partizan varira od 4.40, pa sve do 4.90, dok je za nerešen ishod oko četiri.
Šta vi mislite, ko će slaviti u 177. večitom derbiju? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u 177. večitom derbiju?
