Slušaj vest

Partizan i Crvena zvezda u subotu od 19 časova igraju 177. večiti derbi u Humskoj, a sudeći prema formi oba tima, čeka nas veoma neizvestan meč.

Ipak, kladionice su ubeđene da će do pobede doći Zvezda koja je veliki favorit i kvota na crveno-bele je 1,70.

Sa druge strane kvota na Partizan varira od 4.40, pa sve do 4.90, dok je za nerešen ishod oko četiri.

Detalji sa Večitog derbija Foto: Srđan Stevanović Star Sport

Šta vi mislite, ko će slaviti u 177. večitom derbiju? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u 177. večitom derbiju?

Ne propustiteFudbalHAOS! Opšta tuča "delija" i "grobara"! Motke, štange i baklje - jezivi snimci! (VIDEO)
Tuča Delija i Grobara
FudbalBLAGOJEVIĆ POSLE PETARDE U SUBOTICI: Mnogo stvari nas zabrinjava...
Srđan Blagojević
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ IZNENADIO SVE PRED 177. VEČITI DERBI: Trener Crvene zvezde ostao uzdržan!
Vladan Milojević
FudbalPARTIZAN LIDER PRED VEČITI DERBI: Crno-beli razbilli Spartak u Subotici i petardom najavili meč sa Zvezdom!
spartak-partizan-633424 (1).JPG

 BONUS VIDEO:

Bakljada grobara na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir