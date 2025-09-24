Slušaj vest

Do premijernog meča crveno-belih ostalo je manje od nedelju dana. U utorak uveče, Zvezda će na svom parketu ugostiti Olimpiju iz Milana.

Pre tog izazova, tim Janisa Sferopulosa ima još dva testa u okviru VTB Superkupa koji se održava u beogradskoj "Areni".

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Već danas od 16 časova, Zvezda će ukrstiti koplja sa moskovskim CSKA-om, a u zavisnosti od ishoda tog duela, u subotu će igrati finale ili meč za treće mesto protiv boljeg ili poraženog iz okršaja Zenit – Dubai.

Zvezda je blagi favorit na današnjoj utakmici, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.90, dok se trijumf ruske ekipe plaća koeficijentom 2.10.

Vasa Micić
profimedia-0956174511.jpg
KK Crvena zvezda pripreme
Aleksa Avramović Košarkaška reprezentacija Srbije

Erik Spolstra na mecu Srbija Slovenija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić