Crveno-beli ulaze u završnu fazu priprema pred početak nove sezone u Evroligi.
Kvota
CSKA STIŽE U ARENU NA MEGDAN ZVEZDI, CRVENO-BELI TEK BLAGI FAVORITI! Pogledajte kvote pred današnju utakmicu!
Slušaj vest
Do premijernog meča crveno-belih ostalo je manje od nedelju dana. U utorak uveče, Zvezda će na svom parketu ugostiti Olimpiju iz Milana.
Pre tog izazova, tim Janisa Sferopulosa ima još dva testa u okviru VTB Superkupa koji se održava u beogradskoj "Areni".
Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport
Vidi galeriju
Već danas od 16 časova, Zvezda će ukrstiti koplja sa moskovskim CSKA-om, a u zavisnosti od ishoda tog duela, u subotu će igrati finale ili meč za treće mesto protiv boljeg ili poraženog iz okršaja Zenit – Dubai.
Zvezda je blagi favorit na današnjoj utakmici, te je kvota na pobedu crveno-belih 1.90, dok se trijumf ruske ekipe plaća koeficijentom 2.10.
Reaguj
Komentariši