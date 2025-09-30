Slušaj vest

Crno-beli će ovog utorka od 18 časova igrati prvo kolo Evrolige protiv novajlije ovom takmičenju.

Dubai je uložio dosta novca sa ciljem da napravi ekipu dovoljno kvalitetnu za takmičenje sa najboljim klubovima Evrope.

Srpskog predstavnika čeka ozbiljan posao u pokušaju da novu sezonu otvori pobedom, a kladionice govore da šanse za uspešan start i te kako postoje.

Zanimljivo je da je došlo do promene i da je prvobitno Dubai dobio ulogu favorita.

Partizan je sada blagi favorit za trijumf sa kvotom 1.86, dok je kvota na pobedu Dubaija 1.95.

Dakle, razlika je minimalna, što govori o tome šta može da očekuje ekipa Željka Obradovića.

