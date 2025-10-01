Slušaj vest

Sutra od 20.30 košarkaši Partizana pred svojim navijačima igraju meč drugog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

Crno-beli su pretrpeli poraz na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom, a navijači se nadaju da će njihovi ljubimci sutra poravnati učinak.

Prema kladionicama crno-beli su favoriti na sutrašnjem meču, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.70, dok se trijumf ekipe iz Milana plaća koeficijentom 2.40.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Pred sutrašnji meč trener crno-belih Željko Obradović je rekao:

"Otkazali smo današnji trening jer smo smatrali da je, s obzirom na naporan raspored, to najbolje rešenje. Pred nama je utakmica protiv Olimpije iz Milana, ekipe koja je odigrala izvanredan meč protiv Crvene zvezde, a i u Superkupu Italije je pokazala odličnu formu. Ipak, akcenat mora da bude na nama. Iznenadio me je način na koji smo igrali protiv Dubajia, imajući u vidu da smo čitav pripremni period igrali znatno agresivnije i da smo imali tri vrlo dobra treninga pred put. To su stvari koje moramo da promenimo i na koje moramo da obratimo pažnju, kako bismo se na najbolji mogući način spremili za duel sa Milanom", poručio je Obradović.

partizan-mega-krk-164429.JPG
Partzan-Cibona-A9936.JPG
Dubai, Partizan
partizan-mornar-01696.JPG

Željko Obradović izjava pred Armani  Izvor: KK Partizan