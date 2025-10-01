"Otkazali smo današnji trening jer smo smatrali da je, s obzirom na naporan raspored, to najbolje rešenje. Pred nama je utakmica protiv Olimpije iz Milana, ekipe koja je odigrala izvanredan meč protiv Crvene zvezde, a i u Superkupu Italije je pokazala odličnu formu. Ipak, akcenat mora da bude na nama. Iznenadio me je način na koji smo igrali protiv Dubajia, imajući u vidu da smo čitav pripremni period igrali znatno agresivnije i da smo imali tri vrlo dobra treninga pred put. To su stvari koje moramo da promenimo i na koje moramo da obratimo pažnju, kako bismo se na najbolji mogući način spremili za duel sa Milanom", poručio je Obradović.