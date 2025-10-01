CRNO-BELI U PAKLU ARENE ŽELE DA UPIŠU PRVU POBEDU U EVROLIGI! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će vas iznenaditi!
Sutra od 20.30 košarkaši Partizana pred svojim navijačima igraju meč drugog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana.
Crno-beli su pretrpeli poraz na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom, a navijači se nadaju da će njihovi ljubimci sutra poravnati učinak.
Prema kladionicama crno-beli su favoriti na sutrašnjem meču, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.70, dok se trijumf ekipe iz Milana plaća koeficijentom 2.40.
Pred sutrašnji meč trener crno-belih Željko Obradović je rekao:
"Otkazali smo današnji trening jer smo smatrali da je, s obzirom na naporan raspored, to najbolje rešenje. Pred nama je utakmica protiv Olimpije iz Milana, ekipe koja je odigrala izvanredan meč protiv Crvene zvezde, a i u Superkupu Italije je pokazala odličnu formu. Ipak, akcenat mora da bude na nama. Iznenadio me je način na koji smo igrali protiv Dubajia, imajući u vidu da smo čitav pripremni period igrali znatno agresivnije i da smo imali tri vrlo dobra treninga pred put. To su stvari koje moramo da promenimo i na koje moramo da obratimo pažnju, kako bismo se na najbolji mogući način spremili za duel sa Milanom", poručio je Obradović.