Košarkaši Crvene zvezde sutra od 20.30 gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.

Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.

Ipak, šansa za popravni im se ukazala već u drugom kolu, a protivnik će im ovoga puta biti ekipa Bajerna u Minhenu.

Kladionice su ulogu favorita prepustile domaćoj ekipi, te je kvota na pobedu Bajerna 1.60, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 2.65.