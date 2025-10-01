Uloga favorita pripala domaćoj ekipi.
ZVEZDA U MINHENU IMA PRILIKU ZA POPRAVNI, ALI JEDNO JE SIGURNO - NEĆE BITI LAKO! Kladionice ne veruju crveno-belima, Bajern je favorit na sutrašnjem meču!
Košarkaši Crvene zvezde sutra od 20.30 gostuju Bajernu u okviru drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.
Nisu košarkaši Zvezde na pravi način započeli novu sezonu u Evroligi, pošto su u prvom kolu ovog takmičenja u utorak pred svojim navijačima izgubili meč od Olimpije Milano.
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Ipak, šansa za popravni im se ukazala već u drugom kolu, a protivnik će im ovoga puta biti ekipa Bajerna u Minhenu.
Kladionice su ulogu favorita prepustile domaćoj ekipi, te je kvota na pobedu Bajerna 1.60, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 2.65.
I Bavarci su započeli sezonu porazom - izgubili su od Panatinaikosa.
