- Mislim da јe loša sreća u pitanju, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da prevaziđemo i to. Uvek kažem, posle kiše dođe sunce, i nadam se da će moјi igrači pre svega biti zdravi i da neće zadobiti teške povrede kao što јe Babikina. Podsetimo se da nisu bile lake ni povrede Radeta Krunića i Aleksandra Kataiјa. Nadam se da ćemo uspeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim - rekao јe Miloјević.