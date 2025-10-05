CRVENO-BELA EKSPEDICIJA IDE U KRUŠEVAC! Zvezda je apsolutni favorit, a može li Napredak da šokira srpskog šampiona? Pogledajte kakve su kvote za ovu utakmicu!
Zvezda u Kruševac ide nakon teškog poraza u finišu meča sa Portom (2:1), u meču drugog kola Lige Evrope.
Tim iz Ljutice Bogdana je apsolutni favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu crveno-belih svega 1,20, dok se trijumf Napretka plaća koeficijentom 14,00.
Trener Zvezde Vladan Milojević pozvao je sve na oprez uoči Napretka zbog velikog problema sa povredama srpskog šampiona:
- Mislim da јe loša sreća u pitanju, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da prevaziđemo i to. Uvek kažem, posle kiše dođe sunce, i nadam se da će moјi igrači pre svega biti zdravi i da neće zadobiti teške povrede kao što јe Babikina. Podsetimo se da nisu bile lake ni povrede Radeta Krunića i Aleksandra Kataiјa. Nadam se da ćemo uspeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim - rekao јe Miloјević.