Slušaj vest

Važna utakmica biće odigrana na stadionu Dubočica u Leskovcu, a ishod bi mogao da bude veoma bitan za borbu za drugo mesto u grupi A.

Albanija trenutno, uz utakmicu više ima i bod više od Srbije.

Ekipa Dragana Stojkovića ima ulogu favorita, ali niko ne očekuje laku utakmicu.

Albanija - Srbija Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Starsport

Pogled na kladionice govori upravo to.

Kvota na pobedu Srbije iznosi 1.73, dok je kvota na pobedu Albanije 5.55.

Za nerešen ishod kvota je 3.55.

Ne propustiteFudbalŠOKANTNE TVRDNJE ALBANSKOG PROVOKATORA KOJI HOĆE DA DOĐE NA UTAKMICU U LESKOVAC: Ne mogu da uđem u Srbiju zbog poternice protiv mene
novinar.jpg
Fudbal"BOLJI SMO OD SRBA" Albanci pucaju od optimizma pred meč u Leskovcu! Oni gotovo da su već upisali tri boda...
albanija-srbija-22165.JPG
FudbalORLOVI NA OKUPU: Srbija odradila prvi trening za duele protiv Albanije i Andore
FSS TRENING_06.JPG
FudbalRANĐELOVIĆ PONOSAN ZBOG POZIVA PIKSIJA: Čast i privilegija!
Lazar Ranđelović

Bonus video:

Mitrovic u zagrljaju saigraca proslavlja jubilej Izvor: Kurir