Fudbalska reprezentacija Srbije će u subotu 11. septembra biti domaćin Albaniji.
ORLOVI FAVORITI
JEDAN POGLED SVE GOVORI! Srbija može da očekuje sve protiv Albanije! Evo šta kažu kladionice
Važna utakmica biće odigrana na stadionu Dubočica u Leskovcu, a ishod bi mogao da bude veoma bitan za borbu za drugo mesto u grupi A.
Albanija trenutno, uz utakmicu više ima i bod više od Srbije.
Ekipa Dragana Stojkovića ima ulogu favorita, ali niko ne očekuje laku utakmicu.
Albanija - Srbija
Pogled na kladionice govori upravo to.
Kvota na pobedu Srbije iznosi 1.73, dok je kvota na pobedu Albanije 5.55.
Za nerešen ishod kvota je 3.55.
