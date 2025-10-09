Košarkaši Partizana večeras od 20.30 u beogradskoj Areni dočekuju Efes u sklopu 3. kola Evrolige.

Utakmicu iz Arene prenosi TV Arena 1 Premium, a tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurira.

I tim Željka Obradovića i tim Igora Kokoškova imaju polovičan učinak posle dva kola, a kladionice su ulogu favorita prepustile beogradskom klubu.

Kvota na pobedu Partizana je 1.80, dok se trijumf gostujućeg tima plaća koeficijentom 2.40.

Željko Obradović je pred večerašnju utakmicu rekao:

"Efes ima izuzetno veliki kvalitet. Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov prepoznatljiv rukopis u igri tima. To se ogleda u načinu na koji ekipa funkcioniše i u tome kako on uspeva da svaku situaciju okrene u korist svog tima. Imaju vrlo korisne igrače i u startnoj petorci i na klupi kao i trenutno najefikasnijeg strelca, Džordana Lojda. Takođe, tu su i dva visoka igrača potpuno različitih stilova, što ih čini dodatno zahtevnim protivnikom. Sve su to stvari koje smo detaljno analizirali i na koje smo se pripremili. Još jednom ponavljam: moramo ostati maksimalno skoncentrisani do poslednje sekunde, jer su to ključni momenti ako želimo da pobedimo", rekao je Željko Obradović u najavi utakmice.

