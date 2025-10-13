Slušaj vest

Obično je Zvezda uvek bila veliki favorit protiv Žalgirisa u Beogradu, ali sada imamo malo drugačiju situaciju. Kladionice kažu da su šanse gotovo podjednike u sutrašnjem meču Evrolige.

Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 1,83, dok trijumf tima iz Kaunsa vredi 1,98.

Razlog za ovo je činjenica da su "zeleni" impresivno počeli Evroligu i imaju tri pobede posle tri kola. Uz sve to Zvezde je u velikim problemima sa povređenim košarkašima.

Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Utakmica 4. kola Evrolige između Crvene zvezde i Žalgirisa igra se u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni. Tekstualni prenos meča možete pratiti na našem portalu.

Zvezda u dosadašnjem delu sezone ima dva poraza i jednu pobedu u Evroligi, dok u Aba ligi ima jedan poraz.

zvezdamonaco-20.jpg
KK Crvena zvezda
Saša Obradović
KK Crvena zvezda

Dejan Davidovac Izvor: Mondo/Tijana Jevtić