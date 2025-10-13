Šanse pred meč u Areni su gotovo izjednačene - 50/50.
IZNENAĐUJUĆA PROCENA KLADIONICA ZA MEČ ZVEZDA - ŽALGIRIS: Ovako nešto se nikada pre nije desilo...
Obično je Zvezda uvek bila veliki favorit protiv Žalgirisa u Beogradu, ali sada imamo malo drugačiju situaciju. Kladionice kažu da su šanse gotovo podjednike u sutrašnjem meču Evrolige.
Kvota na pobedu Crvene zvezde iznosi 1,83, dok trijumf tima iz Kaunsa vredi 1,98.
Razlog za ovo je činjenica da su "zeleni" impresivno počeli Evroligu i imaju tri pobede posle tri kola. Uz sve to Zvezde je u velikim problemima sa povređenim košarkašima.
Utakmica 4. kola Evrolige između Crvene zvezde i Žalgirisa igra se u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni. Tekstualni prenos meča možete pratiti na našem portalu.
Zvezda u dosadašnjem delu sezone ima dva poraza i jednu pobedu u Evroligi, dok u Aba ligi ima jedan poraz.
