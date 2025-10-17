Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 19 časova dočekuju Real Madrid u petom kolu Evrolige i nema dileme da nas čeka puno uzbuđenja u "Beogradskoj Areni".

Kladionice veće šanse za pobedu daju Realu, te je kvota na "kraljevski" klub 1,60 dok je na trijumf Zvezde 2,40.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

