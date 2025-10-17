Utakmica između Crvene zvezde i Real Madrida na programu je u petak od 19 časova u "Beogradskoj Areni", a uloga favorita ide u ruke "kraljevskom" klubu
REAL JE FAVORIT U "BEOGRADSKOJ ARENI": Kladionice objavile kvote za meč Zvezde i "kraljevskog" kluba! Evo kolike šanse se daju crveno-belima!
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 19 časova dočekuju Real Madrid u petom kolu Evrolige i nema dileme da nas čeka puno uzbuđenja u "Beogradskoj Areni".
Kladionice veće šanse za pobedu daju Realu, te je kvota na "kraljevski" klub 1,60 dok je na trijumf Zvezde 2,40.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Real Madrid?
