Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.

Utakmica je na programu u subotu od 18.30, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Uloga favorita ide u ruke Partizanu i kvota na crno-bele je 1,75. Na nerešen ishod kvota je 3,60 dok je na pobedu TSC-a 4,70.