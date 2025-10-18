Partizan je favorit na meču protiv TSC-a, ali je jasno da nas čeka zanimljiva utakmica
SUPER LIGA SRBIJE
ČEKA NAS DRAMA U BAČKOJ TOPOLI! Kladionice objavile kvote za meč TSC - Partizan: Crno-beli su favoriti, ali...
Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.
Utakmica je na programu u subotu od 18.30, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Uloga favorita ide u ruke Partizanu i kvota na crno-bele je 1,75. Na nerešen ishod kvota je 3,60 dok je na pobedu TSC-a 4,70.
