Kladionice su objavile kvote za meč Zvezda - IMT i crveno-beli imaju ulogu apsolutnog favorita
Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekaće IMT na Marakani (nedelja, 19.30) i imaju ulogu apsolutnog favorita protiv popularnih "traktorista".
Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC
Isto smatraju i bukmejkeri, te su kvote za ovu utakmicu očekivane i sve sem pobede Zvezde biće ravno senzaciji. Kvota na Crvenu zvezdu je 1,05, na nerešen ishod je 14, a na trijumf IMT-a čak 35.
Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - IMT?
