Crvena zvezda će u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Iliriju i apsolutni je favorit za pobedu
KVOTE
ZVEZDA VEĆ UPISALA POBEDU! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Ilirije: Gostima se ne daju skoro nikakve šanse!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 časova dočekaće Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 3. kola ABA lige.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i sve osim pobede Zvezde bila bi apsolutna senzacija. Kvota na trijumf crveno-belih iznosi 1,01 dok je na pobedu Ilirije čak 13!
Podsetimo, Zvezda je poražena u prvom kolu ABA lige od Zadra, dok je u drugom bila slobodna.
Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - Ilirija?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši