Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 časova dočekaće Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 3. kola ABA lige.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i sve osim pobede Zvezde bila bi apsolutna senzacija. Kvota na trijumf crveno-belih iznosi 1,01 dok je na pobedu Ilirije čak 13!

Podsetimo, Zvezda je poražena u prvom kolu ABA lige od Zadra, dok je u drugom bila slobodna.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - Ilirija? Crvena zvezda 91.67% Ilirija 8.33%

BONUS VIDEO: