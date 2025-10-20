Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 časova dočekaće Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 3. kola ABA lige.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i sve osim pobede Zvezde bila bi apsolutna senzacija. Kvota na trijumf crveno-belih iznosi 1,01 dok je na pobedu Ilirije čak 13!

Podsetimo, Zvezda je poražena u prvom kolu ABA lige od Zadra, dok je u drugom bila slobodna.

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - Ilirija?

Ne propustiteKošarkaKAKAV POTEZ IGRAČA UNIKAHE! Izašli na teren u majicama sa likom košarkaša Zvezde!
Tajson Karter
KošarkaCRVENO-BELI U "PIONIRU" DOČEKUJU NOVAJLIJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Ilirija
zvezda-real-486911.JPG
KošarkaDŽAVONTE SMART JE SLOBODAN IGRAČ: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...
zvezdamaccabi-78.jpg
KošarkaTAJRIK ČEKAO CRVENU ZVEZDU, A ONDA SE DESIO PARTIZAN: Na kraju, crno-bela ljubav je pobedila!
Tajrik Džons

 BONUS VIDEO:

Kampaco u razgovoru sa Dozetom i Vasiljevićem posle utakmice Zvezda - Real Izvor: Kurir televizija