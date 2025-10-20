Slušaj vest

Košarkaši Partizana u ponedeljak od 20 časova dočekaće FMP Železnik u "Beogradskoj areni" u okviru 3. kola ABA lige.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke crno-belima. Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,02, dok je kvota na trijumf FMP Železnika 10.

Podsetimo, Partizan je pobedio u prva dva meča ABA lige protiv Krke i Splita, dok je FMP bio polovičan i savladao je Studentski centar, a poražen je od Igokee.

1/9 Vidi galeriju Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će pobediti u meču Partizan - FMP Železnik? Partizan 85.71% FMP Železnik 14.29%

BONUS VIDEO: