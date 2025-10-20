Partizan će u "Beogradskoj areni" dočekati FMP Železnik, a kladionice su ubeđene da će crno-beli slaviti
ABA LIGA
KLADIONICE SU JASNE - FMP JE VEĆ PREŽALJEN! Objavljene kvote za meč Partizana i tima iz Železnika: Crno-beli su apsolutni favoriti!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u ponedeljak od 20 časova dočekaće FMP Železnik u "Beogradskoj areni" u okviru 3. kola ABA lige.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke crno-belima. Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,02, dok je kvota na trijumf FMP Železnika 10.
Podsetimo, Partizan je pobedio u prva dva meča ABA lige protiv Krke i Splita, dok je FMP bio polovičan i savladao je Studentski centar, a poražen je od Igokee.
Split - Partizan, ABA liga Foto: Split / Ivica Cavka
Vidi galeriju
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Partizan - FMP Železnik?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši