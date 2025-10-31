Partizan i Barselona odigraće meč osmog kola Evrolige u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu
CRNO-BELI SU FAVORITI PROTIV BARSELONE! Čeka nas drama u Areni, ali kladionice veruju u Partizan!
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni dočekuju Barselonu u meču osmog kola Evrolige.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita pripada Partizanu. Kvota na trijumf crno-belih iznosi 1,85, a na pobedu Barselone tačno dva.
