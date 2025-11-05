Slušaj vest

FK Partizan nalazi se u krizi iz koje će brže, bolje morati da izađe.

Priliku za tako nešto crno-beli imaće već u sredu od 17 časova kada će u okviru zaostalog meča drugog kola Super lige Srbije gostuju Javoru u Ivanjici.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i bukmejkeri veruju da će crno-beli stići do trijumfa. Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,40, na trijumf Javora je čak 8,00, a na nerešen ishod 4,60.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Javor - Partizan? Partizan 45.16% Niko, biće nerešeno 38.71% Javor 16.13%

