FK Partizan nalazi se u krizi iz koje će brže, bolje morati da izađe.

Priliku za tako nešto crno-beli imaće već u sredu od 17 časova kada će u okviru zaostalog meča drugog kola Super lige Srbije gostuju Javoru u Ivanjici.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i bukmejkeri veruju da će crno-beli stići do trijumfa. Kvota na pobedu Partizana iznosi 1,40, na trijumf Javora je čak 8,00, a na nerešen ishod 4,60.

