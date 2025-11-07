Slušaj vest

Crno-beli u 9. kolu Evrolige gostuju Olimpijakosu danas od 20.15 časova.

Partizan je u Pirej stigao sa učinkom od tri pobede i pet poraza, dok je Olimpijakos pre utakmice na pet trijumfa i tri izgubljene utakmice.

Željko Obradović je pred odlazak u Grčku poručio da neće moći da računa na Vanju Marinkovića i Džabarija Parkera što dodatno otežava posao njegovom timu.

Kladionice kažu da je Olimpijakos apsolutni favorit za pobedu sa kvotom 1,20 na "keca".

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Za veliko iznaneđenje i pobedu Partizana postavljena je kvota 4,75, što jasno govori o tome koliko zahtevan posao čeka beogradski tim.

Međutim, ono što je jedino izvesno pre početka utakmice je to da se Partizan neće predati i da će učiniti sve da obraduje navijače.

Džabari Parker
Željko Obradović
partizan-milano-445335.JPG
Džabari Parker nekada i sad

Papanikolau namešta ruku za Partizan Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić