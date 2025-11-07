Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde napravili su nestvarnu seriju i vezali su sedam pobeda u Evroligi, te su se popeli na čelo tabele elitnog takmičenja.

Retko ko je verovao da će Zvezda posle dva startna poraza u bilo kom trenutku biti čak i blizu vrha, ali je Saša Obradović preporodio ekipu i od crveno-belih stvorio moćnu mašineriju. Koliko je Zvezda napredovala pod vođstvom Obradovića? Poslednji u nizu to je osetio Panatinaikos, a podaci koji to takođe odlično pokazuju nalaze se u kvotama za osvajanje Evrolige.

Naime, krajem septembra kvota da će Zvezda osvojiti Evroligu bila je čak 34 i crveno-beli bili su tek 11. favorit.

Sada je kvota na Zvezdu pala na 15 i crveno-beli su sedmi favoriti, odmah iza Panatinaikosa (4.00), Olimpijakosa (4.50), Monaka (9.00), Reala iz Madrida (10.00), Hapoela iz Tel Aviva (11.00) i Fenerbahčea (12.00).

Četa Saše Obradovića pravi je hit Evrolige i ambicije navijača rastu iz utakmice u utakmicu, a da vide i ove kvote, nema dileme da će Delije pasti u trans.

