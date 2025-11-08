Denver Nagetsi i Golden Stejt Voriorsi odigraće drugi već drugi međusobni duel ove sezone, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
JOKIĆ SPREMA OSVETU "RATNICIMA"! Kladionice su jasne: Denver je favotit protiv Golden Stejta!
Denver Nagetsi u noći između petka i subote (04.00) igraju već drugi meč ove sezone protiv Golden Stejt Voriorsa, a Nikola Jokić pokušaće da spremi osvetu "ratnicima" za poraz u prvom duelu.
Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia
Kladionice veruju da će Jokić i Nagetsi srušiti Voriorse, te je kvota na Denver 1,15.
Sa druge strane, kvota na pobedu Golden Stejta iznosi 4,70.
