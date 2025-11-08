Slušaj vest

Denver Nagetsi u noći između petka i subote (04.00) igraju već drugi meč ove sezone protiv Golden Stejt Voriorsa, a Nikola Jokić pokušaće da spremi osvetu "ratnicima" za poraz u prvom duelu.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Kladionice veruju da će Jokić i Nagetsi srušiti Voriorse, te je kvota na Denver 1,15.

Sa druge strane, kvota na pobedu Golden Stejta iznosi 4,70.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...

