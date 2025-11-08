Crvena zvezda i Budućnost odmeriće snage u subotu od 20 časova u Beogradskoj Areni, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč
ABA LIGA
CRVENO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Zvezda - Budućnost: Očekuje se pobeda domaćeg tima
Slušaj vest
Crvena zvezda u poslednje vreme igra fenomenalno u Evroligi gde je vezala sedam pobeda, ali je u ABA ligi u prošlom kolu poražena od Spartaka u Subotici, te će joj u subotu od 20 časova imperativ protiv Budućnosti u Beogradskoj Areni definitivno biti trijumf.
Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi. Kvota na trijumf crveno-belih iznosi 1,25 dok je kvota na pobedu Budućnosti 3,70.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Budućnost?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši