Slušaj vest

Crvena zvezda u poslednje vreme igra fenomenalno u Evroligi gde je vezala sedam pobeda, ali je u ABA ligi u prošlom kolu poražena od Spartaka u Subotici, te će joj u subotu od 20 časova imperativ protiv Budućnosti u Beogradskoj Areni definitivno biti trijumf.

Spartak - Crvena zvezda Foto: Spartak / Aleksandar Secerov

 Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi. Kvota na trijumf crveno-belih iznosi 1,25 dok je kvota na pobedu Budućnosti 3,70.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Budućnost?

Ne propustiteKošarkaNOVI DERBI ZA CRVENO-BELE: Evo gde možete da gledate direktan prenos meča Zvezda - Budućnost
ZVEZDA-PANATHNAIKOS_67.JPG
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ PRED BUDUĆNOST: Očekuje nas teška utakmica
KK Crvena zvezda
EvroligaŽESTOKA PROZIVKA NAVIJAČA OLIMPIJAKOSA: Ovo je parola kojom su dočekani košarkaši Partizana
KK Olimpijakos, KK Partizan, KK Crvena zvezda
EvroligaDA LI BI OVAJ TREJD BIO PRAVO REŠENJE ZA CRVENU ZVEZDU? Poznati sajt lansirao bombu! Kako vam se čini ova "trampa"?
Evroliga trejd

 BONUS VIDEO:

Delije, atmosfera na Crvena zvezda - Panatinaikos Izvor: Kurir